台南市公幼控管教師名額 6家幼兒園代理教師找無人

台南市每年公幼入學名額都需民眾排隊抽籤。（台南市教產工會提供）

台南市教師會理事長陳杉吉（中）、台南市教產工會理事長侯俊良（左）與台南市教產工會秘書長許又仁（右）疾呼台南市應聘足正式幼教師，保障幼教品質。（程炳璋攝）

要開學了，台南市的公立幼兒園今年共增16班，卻為了省錢，未提高正式幼教師比例，60所幼兒園只好找代理教師應急，至今仍有6所幼兒園找不到人，台南市教產公會與台南市教師會28日批評台南市政府為用高比例的代理老師取代正式老師是非常錯誤的政策。台南市教育局回應幼教品質不打折。

台南市國中、小近年面臨少子化危機而一直減班，代理老師比例控制在8%。公立幼兒園入學情況則相反，因為班級數供不應求，家長在每年4月還需排隊抽籤，尋求就讀機會。

台南市今年再增加16個公幼班級數，卻仍未提高正式教師的比例，代理教師名額維持在高比例的23%，比國中、小還高，今年暑假有60家公幼急徵代理教師。

代理教師的待遇一年一聘，寒暑假沒薪水，薪資無法調漲，許多合格幼教師寧願待在私幼領2萬多薪水，也不願到公幼應徵，偏遠幼兒園更沒人想去，許多公幼在兩次招不到人後，第三次徵人條件放寬至不需教師證，只要大學畢業即可應徵。

眼看開學在即，台南市仍有坔頭港、大港、億載、三股、竹埔、埔西6家小學附幼連代理教師都招不足。

台南市教產工會與台南市教師會28日以公幼入學年年搶破頭的情況，抨擊台南市根本不需要擔心少子化而控管教師名額，過多的代理教師會讓校園師資更換頻仍，反而造成幼兒教育品質下降，並成為勞動市場長期低薪的幫凶。

台南市教育局回應，台南市公幼代理教師比例，已由合併時約佔3成，降低到今年的2成3，未來將持續檢討調降，目前公幼各項成績表現亮眼，代表幼兒教學品質不打折。

(中時)