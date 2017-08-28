政府調高稅收只補助私幼 公幼教師認不公平
台南市今年調漲了房屋稅與地價稅，承諾從增加的稅收，提撥5億挹注幼教津貼，但卻用在私幼教保券補助，公幼正式教師長期以來比例過低的問題懸而未解，不符合社會公平正義。
台南市政府每年以缺錢為由，拒絕提高公幼正式教師比例，今年終於從增加的房屋稅與地價稅收中，多撥出5億經費挹注幼兒教育，但只補助就讀私幼的幼兒，給與每年3萬元的教保券，卻控管公幼教師缺額，對還須照顧多數弱勢兒童的公幼教師來說，並不符合社會公平正義。
教育部訂立公私幼兒園比例為4：6，台南市的比例卻是2.8：7.2，今年雖增加16班，還是僧多粥少，還須承接「弱勢幼兒優先入園」方案，剩下名額才由一般幼兒爭搶，家長排隊抽籤搶讀公幼的盛況年年上演。
弱勢幼兒可優先進入公幼，讓公幼需負擔照顧台南市大多數的多重障礙、貧弱幼童，更該給予足夠的編制正式人力，才符合社會正義。
但政府以高比例的代理教師取代正式教師，更將稅收用來挹注私幼教保券，不僅犧牲了公幼教育品質，也不符合社會公平正義。
(中時)
關鍵字：公幼教師
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