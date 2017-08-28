日月潭花火嘉年華10周年 璀璨雙亮點
日月潭花火節自2008年轉型為多元嘉年華活動，即將邁入10周年，日管處為充實系列活動內容，今年首度以自行車與花火音樂會作為雙主軸，並更名「2017日月潭Come!Bikeday!騎響花火音樂嘉年華」，從10月13日「日月潭婚禮」登場開始，將璀璨熱鬧1個月。
日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢表示，耶穌堂最近重新打造新妝亮相，即將邁入第40屆的日月潭集團婚禮擇此地搭配愛之遊艇、幸福巴士開幕；參加婚禮的佳偶將獲贈愛情鎖頭，縣府及日管處共同見證並鎖定愛情。
10月21日周末中興停車場《光年盛事．超越20》台哥大音樂會；22日向山「日月潭紅茶文化季」；28日伊達邵「馨台灣心曦望」音樂饗宴；29日「日月潭環湖馬拉松」在向山鳴槍。
11月4日「2017日月潭最強尋寶獵人定向越野」伊達邵起跑，國台交《璀璨人聲映月謠》花火音樂會同地上演；另有「Follow集步走．綠蔭野餐」及「綠境懷舊小洛陽．集集自行車逍遙遊」活動。
11月11及12日由中華民國自行車騎士協會所承辦的「日月潭Come!Bikeday!」重頭戲登場！首日結合玉山與日月潭風景區，挑戰海拔2610公尺的塔塔加，全程約80公里。
陳志賢表示，日月潭挑戰塔塔加的路線是首辦，藉以強化旅遊縱深。12日「日月潭環潭挑戰」、「自行車道逍遙遊」、「兒童滑步車趣味競賽」，為系列活動畫下完美句點。
(中時)
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