中信兄弟美籍教頭史耐德 延長1年合約
中信兄弟球團今（28日）宣布，為建立黃衫軍訓練、養成系統，美籍教頭史耐德將延長1年合約至明年底，同時教練團作異動，首度教練丘昌兼任農場主管，另外野守備教練林明憲，將同時負責2軍生活管理。
中信球團表示，史耐德重紀律、執教有組織，其帶隊風格符合球團期待。同意即日起延長合約，並依史總教練多年美國職棒球員及執教經驗，建立中信兄弟棒球隊之訓練、養成系統。
另丘昌榮未來將負責監督2軍之訓練及養成，並直接向領隊及總教練回報，貫徹總教練規劃建立之中信兄弟訓練系統。而為加強2軍球員之外野守備及跑壘觀念，林明憲除擔任技術教練外，將同時負責2軍球員生活管理職務，全面落實球團對紀律之基本要求。
(中時電子報)
關鍵字：兄弟
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。