中信兄弟美籍教頭史耐德　延長1年合約

中信兄弟為落實訓練與生活管理，決與美籍教頭史耐德延長1年合約。(圖：中信兄弟提供)

中信兄弟球團今（28日）宣布，為建立黃衫軍訓練、養成系統，美籍教頭史耐德將延長1年合約至明年底，同時教練團作異動，首度教練丘昌兼任農場主管，另外野守備教練林明憲，將同時負責2軍生活管理。

中信球團表示，史耐德重紀律、執教有組織，其帶隊風格符合球團期待。同意即日起延長合約，並依史總教練多年美國職棒球員及執教經驗，建立中信兄弟棒球隊之訓練、養成系統。

另丘昌榮未來將負責監督2軍之訓練及養成，並直接向領隊及總教練回報，貫徹總教練規劃建立之中信兄弟訓練系統。而為加強2軍球員之外野守備及跑壘觀念，林明憲除擔任技術教練外，將同時負責2軍球員生活管理職務，全面落實球團對紀律之基本要求。

(中時電子報)