「小四報到」 黃雨欣產後不到1年 認了懷二胎！
本土劇女星黃雨欣2015年10月閃嫁跆拳道國手教練劉聰達，去年7月底生下女兒「小達欣」，而今年7月中夫妻倆又被目擊到婦產科看診，手裡還拿著媽媽手冊，產後不到1年疑似又懷孕。對此，她本人和經紀人並沒正面承認但也沒否認，而今（28日）黃雨欣終於認了懷第二胎，預產期就在明年2月，二度當媽的喜悅藏不住。
今適逢情人節，黃雨欣透露想不出要送老公什麼禮物，而從小達欣出生後，她就常常要忍受父女倆目中無我的調情生活，「所以我決定再弄個小四來破壞他們兩個的感情，反正我的地位已經不可能改變了」，調皮說：「看他們三個前世情人這輩子要怎麼再續前緣。」
黃雨欣表示，老公二個多月前在韓國比賽，她卻在娘家廁所驗出二條線，當時她只覺得臉上三條線，認為一切太突然，同時也想到才剛和經紀人合作，還想著兩人要努力打拼賺奶粉錢，「我腦中浮現的畫面並不是劉先生開心的表情，而是JOJO姐掐著我脖子發瘋的表情」，所幸對方得知消息後，第一時間是開心地恭喜她，才讓她安心了。
另外，黃雨欣坦言懷二胎新聞出來時，其實是她剛驗出寶寶第一次拿到媽媽手冊，因為未滿三個月的關係才不好承認，現在她終於能宣布好消息啦！她也提到今天下午產檢才得知二寶也是小公主，讓從小就羨慕別人有姊妹作伴的她相當開心，宣布小達欣要當姊姊了。
最後，黃雨欣還特別感恩好友嚴立婷的二寶帶給她很多正向力量，期待一起迎接第2個孩子的到來，當然也沒忘了辛苦的老公，「謝謝劉先生這段時間接受我的無理取鬧不講理」，大讚對方很體貼，在短時間內就擔起稱職的老公、爸爸角色，甜蜜告白「有你的每一天都是美麗的情人節」。
(中時電子報)
關鍵字：黃雨欣
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