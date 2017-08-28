世大運》打進女單16強 短髮俏麗桌球好手鄭先知因傷棄賽

我國桌球選手鄭先知今天打進女單16強 ，下午4時40分對戰奧運銅牌北韓金松怡（Kim Song I）時，因右手二頭肌、三頭肌拉傷，只打三局便棄賽，鄭先知於賽後表示，右手是25日團體賽對上韓國隊時削球拉傷，這幾天以針灸、吃藥方式治療，今天更吞止痛藥才上場，但第三場對上金松怡時又不慎拉傷，只好忍痛棄賽。

鄭先知說，受傷後一直很疼痛，透過針灸、紅外線、冰敷等方式治療，昨晚甚至痛得睡不著，今天也忍痛上陣，雖然大家勸她不用硬撐，「但很難得可以遇上奧運銅牌，我還是想上場」，撐到今天下午第三場時又不慎拉傷，手馬上腫起，為了之後的比賽，只能先休息。

鄭先知說，9月下旬會出賽奧地利公開賽，經過休息、治療後，屆時出賽應該沒有問題。

世界大學運動會桌球單打淘汰賽今開打，我國桌球一、二姊鄭怡靜、陳思羽均已順利挺進8強。

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(中時)