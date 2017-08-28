世大運》英雄惜英雄 日本選手贈破紀錄標槍給兆村

日本選手小椋健司(左)贈送破紀錄標槍給鄭兆村(右)。(黃邱倫攝)

兩天前在世大運男子標槍項目奮勇擲出91.36公尺新亞洲紀錄的鄭兆村，原來改寫紀錄的那支標槍是日本選手小椋健司的，後來經過中華田協出面協調後，日本隊團長栗山佳也與小梁健司同意將這支標槍贈送給鄭兆村，讓他永留紀念。

鄭兆村將破亞洲紀錄簽名照回贈小椋健司。(黃邱倫攝)

栗山佳也表示，很高興看到台灣選手鄭兆村有好表現，90公尺是標槍選手夢寐以求的成績，他不但突破，而且還創下亞洲紀錄，尤其是他用的我們小椋選手使用的標槍，我們與有榮焉，也成為台日未來友好交流奠定良好基礎。

栗山緊接著說，「我還記得日本311大地震的時候，台灣人民伸出援手，讓日本百姓感到溫馨與感動，這次將這支破紀錄的標槍贈送給鄭選手，是台日友好最佳寫照。」

小椋健司表示，「這支是我最喜愛的標槍，從大一拿到大四，不論到哪裡比賽我都會帶著它，很高興看到鄭選手擲出好成績，就如同我也有好表現，很高興把它贈送給鄭選手。」

鄭兆村說，「第一次拿到這支槍的時候就很順手，這種絕佳感覺讓我立刻愛上它，捨不得放下，以後不會拿它來比賽，希望能讓全台灣民眾都能看到它的風采。」

中華田協解釋，在田徑賽事中，主辦單位會在隊職員手冊中先公布大會準備的投擲器械清單。如果運動員個人喜好使用的投擲器械規格不在清單中，而又是國際田徑總會認證過的品牌規格，就可以在賽前送到大會器材檢驗組 (通常是競賽資訊中心代收 ) 進行重量規格的檢定。一旦檢定通過，這些個人器械就可以用在賽場上，也等同於大會提供的投擲器械，須提供給所有運動員共用。在賽後，該器械擁有隊伍可以到競賽資訊中心(TIC) 領回。

中華隊鄭兆村平日練習習慣Nordic品牌的標槍，而這次大會也有提供數支不同規格的Nordic標槍，因此中華隊沒有特別攜帶比賽用標槍北上，而準備使用大會提供的。但在資格賽過程，鄭兆村感覺日本隊帶來的這支瑞典品牌Nordic Airglider Carbon標槍(硬度4.5、重量800克)使用起來手感更好，所以決定決賽時繼續使用這一支。

(中時電子報)