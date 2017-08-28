高市芬普尼超標8蛋雞場，複驗全過關

高市8個芬普尼超標的蛋雞場，複驗全部未檢出，將解除列管，但之前管制的蛋品將全部銷毀。（高市動保處提供）

高雄市近日查出8場芬普尼殘量超標的畜牧場，全部遭全場移動管制，經過申請重新檢驗，結果今日出爐，8場全部未檢出，高市動保處宣布將依規定解除管制，但重新檢驗前的管制蛋品，將會全部銷毀。

高市農業局配合農委會，在全市採樣96個蛋雞場，驗出8場芬普尼殘留量超標，這些蛋雞場飼主皆表示，並未使用芬普尼農藥，但由於部分蛋雞場附近有果樹，初步懷疑是果園使用農藥後，經風吹襲而受到影響。

高市農業局為減少蛋農損失，假日期間加班協助不合格蛋雞場重新採樣，送中央畜產會屏東檢驗室檢驗，今日下午檢驗結果出爐，均未檢出芬普尼殘留，農業局將發公文通知解除移動管制。

(中時)