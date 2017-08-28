了解與互信 兩岸一定旺》陸隱藏雅魯藏布江資訊？ 印高官懷疑「被水災」？

《了解與互信 兩岸一定旺》陸隱藏"雅魯藏布江"資訊? 印高官懷疑"被水災"?│20170828中視新聞LIVE直播

《了解與互信 兩岸一定旺》

中印對峙超過2個月，警報終於解除！只不過雙方內心恐怕還是心有千千結，印度境內近日水患災情慘重，有官員懷疑是北京放暗箭，故意在上游放水製造水災？

另外，朝鮮半島局勢持續緊張，美日韓三國積極「調兵遣將」，預計到2020年將在東北亞佈署100架F-35隱身戰機，有專家認為，其實目標是在對付正在拚命生產殲20的大陸？

不過印度和北韓局勢緊張，台灣的觀光也沒好到哪！每年總能吸引不少參加人的「國際童玩節」，也從近百萬遊客，到現在參加的人，快低過30萬大關，從童玩節看台灣觀光，大家消費真的萎縮了嗎？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深軍事記者施孝瑋、前政院發言人鄭麗文、財經專家盧燕俐、 國會助理鄭照新、軍事評論員 魏東旭 (北京連線)。

(中時電子報)