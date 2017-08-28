澎湖東嶼坪島老夫婦私蓋廁所 誤佔國有地遭移送
澎湖保護區東嶼坪島上一對老夫婦，不諳法律疑似侵占國有地私建廁所，日前遭海洋國家公園管理處舉發移送地檢署偵辦，望安鄉公所行文辦理撥用，將充當公廁以解套。
已列入澎湖南方四島海洋國家公園管理的東嶼坪，近來成為熱門觀光景點，島上礙於沒有公廁，長期飽受遊客抱怨。
當地一對不識字的老夫婦已居住島上60多年了，今年萌生想法在住家附近建造一座兩坪大小的新式沖水馬桶水泥廁所，竟不明就裡誤佔國有財產署土地，海管處逕向國產署舉發，被依竊占國土罪移送地檢署偵辦。
老夫婦喊冤，上個月接獲望安警分局通知到案說明，查察當年的買賣契約，這才知道原來只是擁有地上物權，不得再興造廁所使用，因此疑似竊占國有地，也為此往返地檢署多次，深受困擾。
老夫婦求助望安鄉公所，願意將地上物捐給鄉公所興建公廁；鄉長許賢德表示，鄉公所已行文國產署辦理土地撥用，原本農牧用地須變更特殊事業用地，以申請建照使用，目前也與海管處達成撥用共識。
海管處指出，基於管理權責全案依法舉發，關於居民願意將私建廁所提供公共用途，已接獲鄉公所行文，將積極配合協助辦理，同時海管處目前刻正規劃興建公廁中。
(中時)
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