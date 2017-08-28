護理師化身烘焙師 讓病人乖乖吃營養品
8年級護理師化身烘焙師，讓患者乖乖吃營養品！嘉義縣大林慈濟醫院護理師李佳玲因對烘焙有興趣，常烤蛋糕讓同事品嘗，今年3、4月突發其想將病人不愛吃的營養品加入麵團，變成可口的蛋糕，讓患者不再吃的苦哈哈。
今年26歲的護理師李佳玲，在放射腫瘤科服務時，常看著病人因治療病痛而日漸衰弱，由於病人在治療期間需要補充營養，但她觀察，對病人而言長期喝營養品，會讓病人因口味一成不變而降低食慾。
李佳玲表示，有一天照往常烤著蛋糕時，突然有靈感，認為或許可以將病人的營養品加入麵粉，變成可口蛋糕，讓他們換口味之餘，也能吃進營養，補充能量。
大林慈濟醫院說，現在放腫科的病人，都相當期待李佳玲烤的蛋糕，也讓他們有精神對抗疾病。
(中時)
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