澎湖戀戀跳島趣 璀璨七夕沙灘煙火夜
延續澎湖觀光季熱潮，澎湖縣政府推出一系列「跳島嘉年華」活動，28日「七夕放閃情人節」率先登場，邀請浪漫情侶同歡，白天沙灘婚紗秀，晚上許願賞煙火。
今年澎湖觀光人潮不如預期，縣府展開搶救大作戰，趁勢推出澎湖跳島嘉年華系列活動，包括：藍色公路遊澎湖、七夕放閃情人節、奔向世界最美麗海灣路跑、搖滾音樂節、國際鐵人三項等。
昨日情人節特地邀請情侶們一起來甜蜜放閃，選定澎湖最美、最夢幻的山水沙灘，湛藍海水、金黃沙灘、一朵朵白色浪花捲上岸，洋溢著熱情的白天與浪漫的夜晚。
伴隨著山水沙灘夕陽無敵美景，活動於傍晚正式閃耀開場，知名小提琴家黃靖偉演奏悠揚曼妙琴聲獻給現場戀人情侶們，8名高挑亮麗的模特兒穿著時尚婚紗在沙灘上走秀，展現最迷人浪漫畫面，大聲祝福情侶們擁愛一生緣定一世。
沙灘氣氛搶搶滾越夜越美麗，搖滾電音DJ秀、醉人薩克斯風及熱力舞曲表演輪番登台，
七夕放閃沙灘夜未眠，沿路在地美食攤位提供了澎湖正港生猛海鮮，滿足味蕾享受。
晚上8時整璀璨絢麗海上煙火擦亮澎湖潔淨星空，驚呼尖叫聲連連，戀人們緊緊依偎著彼此，沉醉在最甜蜜浪漫的時分，今年七夕情人節澎湖最美。
(中時)
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