中埔鄉農會徵集老相片 述說百年歷史
嘉義縣中埔鄉農會創始人林乾，無私捐地讓農會、公所無償使用近百年，甚至積極爭取創建學校，其舉造福無數中埔鄉親，農會近期整理文獻時，理事長林武揚也談起這段往事，同時為慶祝明年成立百周年，向鄉親徵集老相片、古文物為農會說故事。
中埔鄉農會理事長林武揚也拿出曾祖父林乾穿著清朝服飾照片，並談起曾祖父的事情。他說，當時租祖父是開設紙廠，需買大量竹子製紙，與農民互動密切，進而捐地創立「中埔庄信用組合」，替農民協辦大小事、爭取福利，不僅如此也申請創建中埔國小。
中埔國小校長陳威良指出，據文史記載，林乾相當看重教育發展，因而積極爭取創建「中埔公學校」，現則稱為中埔國小。他說，當年還沒有爭取到校舍時，先是在附近的廟，召集大家上課，其顯現林乾對教育十分重視，且於記載上他對教育有相當大的貢獻。
總幹事李碧雲表示，為慶祝農會明年成立百周年，特別規畫與民一起見證農會百年歷史的生日，因此向鄉親徵集關於農會的老相片、古文物等，述說農會故事，將於百周年那天展出。
(中時)
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