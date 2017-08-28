台東縣衛生局查獲6件麵線防腐劑與規定不符
台東縣衛生局執行中元節祭祀食品抽驗，於各鄉鎮雜貨店、市場、超市等場所進行抽驗，抽驗物包括麵線、素食加工品等共計31件，檢驗各式防腐劑，結果6件麵線防腐劑與規定不符，均已下架。
台東縣衛生局表示，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定，麵線中不得使用防腐劑，而傳統散裝麵線因含水量高，於高溫炎熱之環境中容易滋生黴菌，業者為防止麵線發霉故添加防腐劑。
衛生局在麵線、素食加工品等共計31件中，有6件麵線防腐劑與規定不符，經查來源均為台東在地之製麵業者，相關不合格產品皆已下架，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局呼籲民眾選購麵線時宜選擇完整包裝標示清楚之包裝產品，且注意包裝是否完整、無破損，拆封後亦應儘快食用完畢，若未食用完則要依照產品包裝建議保存方式，並依產品本身特性選擇適當保存溫度。
(中時)
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