彰化縣12家蛋雞場複檢合格 蛋農籲快止血
彰化縣共有839家蛋養場，13家捲入濫用芬普尼風暴，經彰化縣衛生局、動物防疫所移動管制、採樣複驗，至28日止，已12家合格、解除警報了，只剩場連成牧場持續管制中，蛋農呼籲，大陣仗鬧了快一周，快點止血吧！不要再拖累9成9無辜蛋農。
22日彰化縣3家蛋場首先被檢出蛋品殘留芬普尼，食藥署全面啟動全台近2000多場蛋雞場採樣，全國各縣市蛋雞場被陸續檢出，直到25日才全面抽檢完畢，全國44家、彰化13家中鏢，比率不算高，但戴奧辛毒蛋後，再爆問題蛋，蛋農哀鴻遍野。
中華民國養雞協會蛋雞組組長洪金獅說，政府大陣仗檢驗，有夠「落漆」，不合格家數不到3％，卻攪得風聲鶴唳，全台蛋農醞釀上街頭，政府要趕緊出面澄清、止血，市售蛋都是安全了。
洪金獅指出，今年4月蛋價在28、29元間，爆戴奧辛毒蛋後瞬間掉到22元，後座力止不住，道7月底下探19元，蛋農加速淘汰老母雞每月達150萬隻，抑制生產，好不容易才讓蛋價攀升，爬到25.5元，又碰到這波無妄之災，就怕後續影響。
蛋農說，根本不知道芬普尼，少數聽了推銷員，亂噴一通是極少數，政府不採速戰速決，數天連續爆，搞得「草木皆兵」；賣茶葉蛋說，以前大家習慣有事沒事吃顆茶葉蛋，現在生意好「涼」啊！這一趴，不知多久復原。
(中時)
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