餐飲科老師真心話：養生食品容易「做」，但很不容易「做到」

義峰高中餐飲科老師范有朋（右）獲得第十三屆國際美食養生大賽兩面金牌，作品是校長王安順（左）端的火龍果純汁涼糕。（周麗蘭攝）

范有朋的火龍果純汁涼糕外型是台灣地圖，告訴評審他來自台灣，但反著看有點像牛排。（周麗蘭攝）

義峰高中餐飲科老師范有朋參加於埃及舉行的第13屆國際美食養生大賽，在不添加色素、香精的前提下，他以火龍果純汁做成涼糕，贏得評審青睞勇奪麵點組金牌及團體組金牌，他還把涼糕做成台灣圖案，用食物行銷「我來自台灣」。

這場比賽在以伊斯蘭教為主要信樣的埃及舉行，熱食與冷食比賽以牛肉、雞肉、魚肉為主，麵點也不得含豬油。

家住古坑鄉的范有朋以家裡種的火龍果發想甜點，為了養生用純果汁，結果1個5公分大的涼糕就用了5顆火龍果汁。

他以火龍果汁加上地瓜粉、樹薯粉做成涼糕，火龍果、樹薯粉對外國人都很陌生，他特地帶了1顆火龍果給評審看，評審嚐了覺得「說不出」，因為沒吃過類似的水果，對於火龍果涼糕相當驚豔。

評審詢范有朋問為何涼糕不是長方形或圓形，而是歪曲的圖案？范有朋解釋這個圖案是台灣地圖，他是代表台灣來的。

范有朋另做了不含豬油的綠豆糕，改以綠豆粉、開水、起司粉、梅粉、糖粉製作，口感酸酸甜甜，也獲得老外評審認同。

范有朋在擔任餐飲老師前曾在麵包店工作，他表示養生食品很容易做，但很不容易「做到」，因為成本太高！他曾帶領學生做全牛奶麵包，香氣只在出爐的一刻，不久就消散。

學生問他為何不像麵包店那麼香？他告訴學生殘忍的事實，放了半天還會香的麵包都有問題，應該都有牛奶香精。

范有朋說，他在大學時曾問老師為何養生餐點很少見？老師反問他，如果你是老闆你要做賺錢的還是養生的食品？

他現在認為，市場是消費者創造出來的，還是要慢慢教導消費者食品的真相，由消費者決定甚麼食品要存在。

(中時)