陳抗團體自私？ 法學名著這麼說

8月19日世大運開幕時，有陳抗團體到場與警方發生推擠。（圖／本報資料照片，季志翔攝）

陳抗團體於8月19日世界大學運動會開幕時到場抗議，被批評為自私。不過，2009年台北市舉辦聽障奧運時，有社運團體也被指出曾經到現場喊「馬英九下台」。

而過去也有社運成員引用一篇德國學者Jhering著、薩孟武譯的《法律的鬥爭》來支持抗爭者的正當性。

這篇文章指出，「凡為一己的權利而奮鬥，乃有極崇高的意義。」

「個人關於私權的主張，冷淡而又卑怯，受了惡法律和惡制度的壓迫，只有忍氣吞聲，不敢反抗，終必成為習慣，而喪失權利情感。」

「凡耽於安樂，怯於抗鬥，不能勇敢保護自己權利的人，那肯為國家的名譽，為民族的利益，犧牲自己的生命。」

退休金性質，釋字717號黃茂榮大法官協同意見書即指出，退休公教人員是「債權人」，國家機關是「債務人」。既然為「債務人」，怎可恣意對「債權人」減少退休給付？

對照過去，有些社運成員沒有當兵，或者是當替代役，再看看這篇文章，也算是諷刺。

(中時電子報)