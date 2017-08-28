經發局帶企業走出台南 印尼經貿參訪
新南向政策是中央積極推動的政策之一，南市府經發局全力配合，近年來邀集廠商走訪泰國、越南、印尼、馬來西亞等參展找商機，其中，馬來西亞國際飲料食品展後，廠商初估接獲訂單商機破億，經發局9月5日也預計再與8家機械設備及塑膠射出廠商前往印尼經貿參訪。
經發局專委吳建德指出，新南向市場擁有許多商機，市府這兩年也邀請許多在地廠商組團到新南向國家參訪。台灣去年度新南向市場占貿易出口總額約21.2%、進口15.8%，新南向國家包刮印尼、菲律賓、越南等，各國經濟都在成長，是不可忽視的新興市場。
吳建德表示，台南本身擁有好的投資環境，且汽機車零組件、金屬製品、橡塑膠、食品等產業聚落不少，因此，除了帶企業走出台灣市場外，也會向世界介紹台南，讓更多國外廠商願意投資進駐到台南設廠。
吳建德坦言，台灣的產品用經貿的方式外銷，或許關稅比不上其他國家，但可以逆向思考操作，像是台灣的美白產品、面膜等，是受到印尼等國家女性的青睞，若轉而發展觀光，吸引其他國家的民眾到台灣消費，也算是另一種新南向模式。
經發局則表示，做生意本來就存在風險，要與國外客戶往來，更應要了解當地經貿環境及相關規定，今年已帶8家機械設備、塑膠射出企業前往泰國參展，下個月5日至8日則要到印尼進行經貿參訪，希望透過政府與企業的共同攜手，拓展新南向市場。
(中時)
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