俄羅斯在爭議領土設經濟特區 日本亂了方寸

俄羅斯總理梅德維捷夫日前簽署在色丹島設立經濟特區案，該島屬於俄國與日本爭議的南千島群島（日稱北方四島），日方對俄方此一單方面舉動有些摸不著頭腦，政府內部對此觀點不一，日本媒體則疾呼不可輕忽此事。

俄國在色丹島設立的首個經濟特區，預計將獲得74億盧布投資，建設項目包括水產加工廠和冷凍設施，預估可創造700多個工作機會。俄國遠東開發部長加盧什卡說，在日俄就南千島群島談判出最終結果之前，不能讓島上的生活停滯。

日媒解讀稱，這是俄方明確擺出若俄日談判沒有進展，俄將依據自身法律制度繼續開發北方四島（俄稱南千島群島）的姿態。更有日媒強調，這顯然與日方的立場相左，東京當局絕不可淡然漠視。

日方一直謀求在不損害雙方主權立場的前提下，與俄國共同在北方四島開展經濟活動，最終推動領土問題解決。但對於此次俄方片面設立經濟特區背後究竟有何考量，日方現階段並不清楚。日本副外相佐藤正久日前表示，外務省目前仍處於情報分析階段，日本政府內部對此觀點不一。

(中時)