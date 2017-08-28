世大運》中華四勇士男子400接力賽得銅
世大運田徑賽進入最後一天賽程，中華隊在男子400公尺接力賽派出魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇和陳家薰出征，雖然4人默契絕佳，跑出本賽季最佳39.06秒，但不敵日本和美國，以銅牌收場。
中華隊在第四跑道登場，鳴槍後魏溢慶立馬衝出，以穩健的步頻奔馳在跑道上，將手中棒子交給100公尺金牌得主楊俊瀚，此時身旁的日本隊與美國隊也都殺出重圍，當楊俊瀚把棒子轉交給鄭博宇的時候已些許落後，最後一棒陳家薰接手逐漸迎頭趕上，但日本隊和美國隊還是技高一籌，日本隊以38.65秒摘金，美國隊38.69秒飲恨屈居銀牌。
雖然中華接力隊沒能續寫傳奇奪得金牌，但滿場觀眾賽後還是給中華健兒熱情掌聲，此時台北田徑場猶如全台人名的主場，選手的加油呼喊聲浪響徹整個台北天空。
(中時電子報)
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