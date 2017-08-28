伯利恆基金會 東山天主堂服務據點揭幕
伯利恆文教基金會在東山天主堂設立的服務點，28日上午10時舉行揭牌儀式，基金會執行長甘惠忠神父也親自出席，謝謝大家的努力，讓新營、白河、東山等地區的孩子，都能有快樂成長的場所。
甘惠忠神父長期推動幼兒融合教育，雖在學甲已成立伯利恆文教基金會，也設立幼兒園，不過，對新營、白河、東山等地區的親子來說，教保員需來回奔波，且每周僅1次的陪伴、指導，相對較不足。
有鑑於此，伯利恆文教基金會向天主教台南教區及中華之后方濟會說明後，同意無償讓基金會進駐使用東山天主堂的場地。日前基金會已把許多設備、資源及教具等，移進東山天主堂，布置成「寶貝遊戲天地」，並開放讓所有的孩子使用。
伯利恆文教基金會東山服務據點28日由甘惠忠神父、天主教台南教區林吉男主教主禮、中華之后方濟會會長裴高樂等人，一起揭開紅布幕，正式啟用。甘惠忠神父開心的說，感謝各界的幫忙，讓新營、白河、東山等地區的孩子也有快樂的場所。
伯利恆文教基金會表示，除開放寶貝遊戲天地外，也前往需要服務的家庭做諮商，未來也會辦理親子活動，像是讓小朋友練習做廚房小幫手等，東山天主堂的服務據點也受到許多當地家長的喜愛。
(中時)
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