七夕來杯有溫度的咖啡～麥當勞「對話杯」把愛大聲說出來

七夕把愛大聲說出來，麥當勞「對話杯」傳遞愛與溫暖。（圖片取自麥當勞官方Instagram）

七夕把愛大聲說出來，速食業者麥當勞鼓勵大家勇敢認愛，先前觀察McCafé門市咖啡師與顧客互動，時常在杯身寫下貼心留言，遂於2015年推出雙色「對話杯」蔚為風潮，麥當勞「分手」篇影片搭上七夕風潮，自8月20日網路上線迄今累積近80萬瀏覽量人氣極高。

麥當勞「對話杯」策略操作極為成功，繼先前於網路推出告白篇、親子「等待」篇、父子「接納」篇、醫療篇、兄弟「祝福」篇，至最新釋出的情人「分手」篇6支微電影迴響熱烈，有感現代人時常受限世俗眼光，愛在心裡口難開，透過「讓對話充滿溫度」為發想，愛不該被隱藏鼓勵勇敢說出愛。

情人「分手」篇微電影，描述阿媽看到女子因分手而低頭啜泣，在杯身寫下「這一杯，會比上一杯更好」暖心文字，帶給女子無限溫暖與鼓勵，除飲品帶來溫度外，文字更具有暖心之力。網友回應熱烈，有說「阿罵的魔力ㄟ講幾句溫暖的話就覺得好想哭喔」、「是個自備洋蔥的奶奶」等，網路效益正持續發燒。

麥當勞全台共395間門市，其中McCafé門市有121間，人氣銷售冠軍為手作卡布奇諾，濃郁咖啡香佐以濃醇奶泡，每天由此開始。台灣麥當勞行銷部副總寇碧茹表示，麥當勞McCafé手作咖啡去年業績成長近8成，單月成長杯數最高近40萬杯，曾創下最高單日單店銷售300杯咖啡紀錄，今年截至目前為止，McCafé咖啡業績約有3成以上成長。

(中時)