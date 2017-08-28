日本發明「超級怪獸狼」 專嚇野豬守護農田
野豬會破壞農田，讓農民蒙受慘重損失。日本千葉市為防治這類野生動物，近日推出一件秘密武器─超級怪獸狼（Super Monster Wolf）。這頭怪獸不但有猙獰外貌和利齒、眼發紅光，還會發出怪叫，甚至講人話。
這頭「超級怪獸狼」由北海道大學和太田精器公司花了約7年研發製造，怪獸體長65公分、高50公分，雖然不能行走但頭部可轉動，內建的紅外線裝置能偵測一定範圍內的移動物體。
偵測到動物靠近後，「超級怪獸狼」的頭部會自動轉向，啟動眼部的紅色LED燈，並發出包括狼號、槍聲、警笛聲、怪獸叫聲等48種聲音，最遠能傳遍1平方公里。
日本《產經新聞》報導，自2011年起，野生動物（除鳥類外）破壞農作物帶來的經濟損失持續上升。2015年農損達3億日圓，其中單是野豬就造成約2.1億日圓的損失。千葉縣木更津市日本是受災最嚴重的地區之一，現在引進這頭怪獸狼，希望有助解決問題。
太田精器社長太田裕治表示：「怪獸眼部的LED燈有特定發光頻率，可以讓動物感到不快而閃避。我們知道同一種伎倆用得太多，動物會習慣而不再逃跑，所以我們設計讓怪獸狼每次發出不同叫聲，以嚇退牠們。」此外，怪獸狼還可以廣播「人話」，告訴人們「閉路電視運作中」，對小偷亦有震懾作用。
(中時)
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