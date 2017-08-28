台科大舉辦暑期營隊 帶日本大學學生體驗工業4.0

台科大舉辦暑期營隊，帶日本東京工業大學、德島大學、大阪工業大學、靜岡大學的學生進入台科大工業4.0中心參觀。(台科大提供)

台科大舉辦暑期營隊，帶日本東京工業大學、德島大學、大阪工業大學、靜岡大學的學生進入台科大工業4.0中心參觀。(台科大提供)

台科大舉辦暑期營隊，帶日本東京工業大學、德島大學、大阪工業大學、靜岡大學的學生進入台科大工業4.0中心參觀。(台科大提供)

台科大舉辦為期兩周的暑期營隊，邀請日本東京工業大學、德島大學、大阪工業大學、靜岡大學的學生和台科大的學生們一起上課。由台科大材料、機械、工管、設計系等各領域教授授課，除了實地體驗台科大工業4.0中心，也安排企業參訪與實習，加深台日間的學術及產學合作。

暑期營隊共吸引33位日本學生來台參加，分別來自東京工業大學11名、德島大學16名、大阪工業大學1名、靜岡大學5名，以及10多位台科大學生參與。課程內容包含工業4.0、智能、色彩科技到燃料電池，跨材料、機械、工業管理等各領域，非常多元。

除了在學校上課，還安排前往友嘉實業、亞太燃料電池科技企業參訪，在課程結束後，將有9名德島大學學生繼續留在台灣，分別到紡織產業綜合研究所、聯誠國際專利商標聯合事務所，進行為期約兩周的實習工作，體驗台灣職場文化。

台科大校長廖慶榮表示，台科大與日本頂尖學校的交流合作越來越密切，台科大的學生有機會和他們一同上課，除了藉機相互切磋交流，並在全英語授課的環境下增強英語能力之外，最重要的是可以學習如何和跨國團員合作解決問題。

東工大工學院院長岩附信行及環境社會理工學院長岸本喜久雄皆專程來台參加課程開幕式，其中，岩附院長表示，他的母親在台灣出生，這已經是他第12次來台灣了。他還提到，當日本發生311大地震時，台灣人給予日本許多金錢及物資支持，希望日本學生們透過這次的交流機會，除了學習工程方面的知識，感受台日工程師的不同，也能多了解台灣的文化跟歷史。

來自東工大的市川研佑表示，在東工大老師都是用日語上課，這是第一次接受全英語授課，對他來說很有挑戰性，不過多聽多學後便慢慢克服了，英語能力也跟著提升。在台科大上課讓他印象最深刻的是到台科大工業4.0中心參觀，第一次看到工業4.0產線，覺得非常厲害，開了眼界！市川研佑表示，這是他第三次來台灣，很想要四處看看，除了和台科大的同學一起去了九份等地遊玩，課程結束後他還打算一個人到台中、高雄等地旅行。

德島大學的井口由介是第一次到台灣，和台科大學生一起上課後發現台灣學生很敢表達想法、學習很積極，而且台科大的學生非常熱情地帶他去放天燈、101觀景台、吃鼎泰豐小籠包等等，他非常喜歡台灣，也結交了不少台灣朋友。除了來台上課，井口由介也希望能進入台灣職場觀摩學習，磨練英文能力的同時也從職場多去了解台灣人。因此井口由介決定在課程結束後留在台灣實習兩個星期，增加海外工作的經驗。

台科大材料系大四許庭晏說，和日本組員討論時可以發現兩國學生的想法是很不一樣的，像是與組員一起組裝積木模擬智慧住宅，日本學生最先想到的是如何節省空間，台灣學生則優先考慮便利性，不同的思路跟邏輯讓討論更加有趣。

(旺報)