世大運》陳晏宇34分上演奇蹟 中華女籃抗俄奪銅

中華女籃陳晏宇(右)狂飆34分。(林宋以情攝)

中華女籃扳倒俄羅斯奪銅。(林宋以情攝)

2009年深圳世大運奪我國首面運動賽會籃球銀牌，中華女籃沒讓台北小巨蛋破萬爆滿球迷失望；相隔4年重返銅牌戰，中華隊28日面對擁有200公分長人的俄羅斯，「法拉利」陳晏宇狂飆33分，終場81比66奪銅，笑擁隊史第2面獎牌。

2013年喀山世大運4強，中華女籃上屆光州世大運第7坐收，28日面對陣中擁有200公分長人的俄羅斯，身高、籃板不如人，中華隊以準度力抗歐陸強權。首節領先1分的中華隊，次節一度被俄羅斯打18比0攻勢，最多陷入17分落後，倒數5分鐘隊長「小丁」林育庭、鄭伊秀跳出，為中華隊拉近到個位數差。

中華女籃扳倒俄羅斯奪銅。(林宋以情攝)

中華女籃鄭伊秀上籃。(林宋以情攝)

從落後17分差逆轉，美籍總教練華格納歸功球員，「很開心能夠帶領中華隊拿下銅牌，落後到17分還能扳回，是很不簡單的一件事。」華格納認為，世大運前熱身賽擊敗美國世大運隊，對球員而言是很大激勵，「我們把美國當金牌戰假想敵，能剋美讓大家信心提升。」

小巨蛋爆滿球迷為中華女籃歡呼。(林宋以情攝)

中華女籃林育庭挑籃。(林宋以情攝)

中華隊此役除了貫徹從預賽碰瑞典、匈牙利、澳洲等長人的成功在前防守，信心鼓勵也是關鍵，韓雅恩說，「教練要大家不要看分數，是我們把自己節奏打亂。」

第3節「法拉利」陳晏宇上演三分秀，先是左邊底線冷箭，隨後同一個位置再賺4分打，單節攻下15分。決勝節陳晏宇延續火燙手感，倒數兩分鐘一記切入3分打，率中華隊取得20分領先，華格納也笑說，「中華隊每一場都有不同球員跳出來，今天是晏宇上演她的奇蹟。」

(中時電子報)