世大運》失誤頻傳 中華女排輸烏克蘭只拿第4

面對烏克蘭球員嚴密防守，中華隊陳姿雅全力扣殺。(陳信翰攝)

中華女排再次先盛後衰，先贏首局，隨後連丟3局吞敗。(陳信翰攝)

28日在台大體育館爆滿球迷面前進行銅牌戰的中華女排，表現跟準決賽一樣「先盛後衰」，雖然先搶首局，隨後卻因失誤頻傳，連丟3局不敵烏克蘭，無奈屈居第4，無緣搶下獎牌，卻是2005年伊士麥世大運後的最佳成績。

中華女排一開賽表現就很穩定，靠著張秝芸、曾琬羚與陳姿雅3人輪流發揮，順利取得領先優勢，甚至在第2次技術暫停過後，中華隊一口氣連拿6分，取得22比12絕對領先，首局打完，中華隊輕鬆以25比14拿下。

堅持不換人的中華隊教練林明輝，第2局終於付出慘痛代價，中華隊不只失誤連連，連走位也常出錯，就算在10比15之際，趕緊換上隊長「阿非」陳菀婷替補救急，仍止不住整體頹勢，烏克蘭25比13搶下第2局。

男子標槍金牌鄭兆村特地到場替中華女排加油。(陳信翰攝)

林明輝第3局換蕭湘凌先發，一開始雖有奇襲效果，隨後仍被烏克蘭追上，甚至取得13比9超前，中華隊接著連續出現兩次對方發球是否出界的嚴重誤判，整個氣勢跌到谷底，再以14比25輸掉第3局，形勢越來越不利。

第4局雙方陷入膠著戰況，當場邊喊出第2次技術暫停，中華隊仍處落後時，現場播報宣布剛打破男子標槍亞洲紀錄摘金的中華田徑好手鄭兆村，親自到場替中華女排加油打氣，讓中華女排士氣稍稍回升，一度追成16比16平手。

烏克蘭隨後連下4分重新取得領先，中華隊雖不放棄持續苦追，最後仍在慘遭攔網當中，宣告中華隊以21比25輸掉第4局，也確定輸掉這場銅牌戰。

(中時電子報)