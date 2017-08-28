傳承府城五條港習俗 開隆宮七夕作16歲成年禮

開隆宮作16歲成年禮，許多學生們穿上狀元袍鑽七星娘娘轎底，象徵正式成年，台南市長賴清德（桌旁披紅帶者）一旁作見證。（程炳璋攝）

開隆宮的作16歲程年禮習俗，還包括騎馬遊街到孔廟參拜。（程炳璋攝）

台南市獨有的七夕作16歲習俗28日在多處舉辦成年禮儀式，其中中西區開隆宮除了學子穿狀元袍鑽轎底儀式，還有騎馬遊街活動，剛成年的學生分騎18匹馬，從開隆宮一路走到孔廟，吸引大批民眾圍觀。

府城作16歲習俗傳承自五條港，相傳河港苦力需成年才可領全薪，因此民眾會在孩子滿16歲成年的七夕，祭拜七星娘娘感謝順利成長，並宣告大家已經成年。五條港沒落後，這項習俗反而逐漸普及。

開隆宮主委曾景雍表示，廟方每年舉辦作16歲成年禮儀式已上百年，近年加入學生騎馬到孔廟參拜儀式，每年報名都快速額滿，今年馬兒增加到18匹，報名仍然秒殺。

剛成年的學生們對穿狀元袍鑽轎底，騎馬遊街感到新鮮有趣。家長則在一旁幫忙拍照，紀念孩子參與成年禮的一刻。

台南市28日包括關帝殿、開隆宮及安平開台天后宮都有「做16歲」的儀式，各有特色，開隆宮騎馬遶境象徵新階段學習的開始；安平開臺天后宮則是透過奉茶儀式謝親恩。

台南市長賴清德28日分別前往3家廟宇主持成年禮儀式，他告訴學生成年後代表責任加重，要懂得分擔家計，為父母分憂解勞。

(中時)