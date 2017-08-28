七夕甜蜜蜜 江蕙「放閃」po文討情人節禮物！
台灣唱片界傳奇人物、受封台語歌后實至名歸的「二姊」江蕙，2015年9月在演唱會上正式封麥，告別從小奮鬥到老的舞台，30多年來終於得以為自己而活，過上屬於自己的小日子，然引退後的江蕙，雖然得以清幽做想做的事情，但不代表不關心歌迷以及台灣大小事，今適逢七夕情人節，二姊也特地po文，竟是甜蜜蜜討「情人節禮物」！
江蕙封麥後，仍相當關心家鄉事，包含了賽況激烈的世大運，日前開幕典禮遭鬧場，江蕙疑似憂心，po文寫下：「難過的（得）抬不起頭來！！」，之後每逢台灣好手拚出好成績，歌后也必po文分享，跟粉絲一同熱血，江蕙今天也po了文，恭喜網球姊妹花詹詠然、詹皓晴在女雙賽事奪金，高呼：「耶，高高在上金牌到手」。
而江蕙不僅看比賽，也關心世大運的各種消息，顯然也follow到稍早傳出詹詠然中暑的事情，盼望今晚還有一戰的她能快快恢復，才能勇猛上場，「大家一起為她加油」，甚至甜蜜蜜許願，疾呼：「今天情人節禮物，就是再多幾面金牌啦！」，可惜的是，詹詠然賽後身體狀況未恢復，經醫師評估後，宣布退出混雙四強賽，無緣問鼎金牌。
(中時電子報)
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