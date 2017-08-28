台南8場芬普尼雞蛋 7場複驗結果過關
台南8處牧場的雞蛋上周遭驗出殘留農藥芬普尼，複驗結果28日出爐，7家業者的雞蛋複驗通過，另1家則尚未出爐，動保處雖對7家牧場解除禽隻移動管制，但台南地檢署今也指揮市刑大及動保處，找來7位牧場負責人說明，釐清芬普尼來源。
動保處長吳名彬表示，8家遭驗出雞蛋中含有芬普尼的牧場，有2家是同一位負責人，雖7家牧場複驗結果通過，剩白河廣福牧場結果尚未出爐，但因業者曾經使用過芬普尼農藥，仍會依違反動物用藥品管理法開罰6至30萬不等。
台南市刑大28日也請7位業者前往說明芬普尼的來源，業者雖供稱不知芬普尼不能在禽場內使用，但警方也在一處牧場內，查扣到3瓶合法但已過期的芬普尼農藥，另有2瓶未貼標籤的芬普尼，將追查農藥芬普尼的來源，並進一步調查是否屬偽劣藥。
農業局畜產科表示，將軍宏佳牧場、太昌牧場、佳里海澄牧場、西港西興牧場、信友牧場、下營沈素貞牧場、北門錦湖牧場等7家複驗結果已通過，但複驗前封存的雞蛋仍會用堆肥法銷毀，28日下午已先初步銷毀160箱，約1920公斤的雞蛋，後續仍有600多箱雞蛋需做銷毀。
(中時)
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