金門營區活化虧慘了 委外營運邀鄉親動腦

柳營軍事體驗園區開放營運，出現收支嚴重失衡狀況。（本報資料照片／李金生攝）

縣府規畫營區活化利用，延伸金門獨特軍事戰地文化意象。（本報資料照片／李金生攝）

柳營軍事體驗園區吸引年輕族群和退伍老兵入園，但開放營運後入不敷出。（本報資料照片／李金生攝）

針對金門軍方閒置營區的活化利用，不少人常在網路大鳴大放，提出各種擲地有聲的高見。縣府辦理西洪、柳營營區委外營運規畫先期作業，敲定31日下午2時在金湖鎮公所3樓舉辦可行性公聽會，歡迎鄉親踴躍參加，一起為打造地方新亮點出點子。

縣府表示，金門因為戰地的背景因素，至今仍保存許多軍事營區，近年因國軍大量裁撤，許多閒置營區已轉手縣府接管。在發展觀光之目標下，縣府積極籌畫軍事營區空間活化利用，規畫打造金門地區觀光新亮點，延展金門獨特軍事戰地文化意象。

縣府指出，西洪及柳營營區分別於2009年、2012年由縣府辦理撥用作為軍事體驗園區及發展觀光使用，並陸續投入整建修繕。其中，柳營營區於2014年6月起由縣府雇用人力進駐，至今年7月入園累計達1萬3896人次，總收入計新臺幣89萬2475元，總支出約計新臺幣1885萬2328元；西洪營區目前尚未對外營運，僅於去年春節期間免費開放漆彈活動體驗及提供社團舉辦青少年活動。

縣府觀光處檢討結果，認為活化利用效益欠佳，基於有效提升營區活化利用、結合民間資源增進服務品質及撙節公務預算、人力成本的考量，計畫委外營運，期待藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，以改善公共服務品質。

縣府強調，此次依法先進行可行性評估，並邀請地方居民、民間團體參加公聽會，希望透過廣泛蒐集地方民意，作為未來招商營運規畫的參考。

(中時)