國民黨北市主委直選 陳朝南加入戰局
根據黨內消息人士透露，國民黨台北市黨部主委直選，將在9月10日登記，10月15日投票。由於相關時程黨中央尚未公布，知情人士均十分低調，據指出，除了台北市議員鍾小平和大同區黨部主委魏昇煌外，現為中央評議委員的陳朝南也將出馬角逐，他28日表示，唯一的變數是，宣布參選前他要知悉直選主委的未來權責，例如選舉募款額度等，如果中央對此很模糊，可能會改變他出馬的意願。
陳朝南長年經營國際貿易生意，事業成功，投入國民黨也是長期志工，曾任中山區黨部主委、市黨部委員，他自認長年以來對黨務工作都是「手心朝下」，他強調自己出馬「不是為了當政治跳板，也不求一官半職，純是為黨貢獻」，「我最討厭人頭黨員」，陳朝南說，他還沒有正式對外宣布，只有極少數人士知悉他直選黨主委的意願，不過，如果黨中央對募款額度等細節態度模糊，「那當選了也可能擺爛，就說我做不到嘛！」所以如果要選，他要確知這些細節才宣布。
至於此次黨內有意角逐台北市長者眾，陳朝南說，他會用理念促進團結，「黨由威權時代走來，內部文化沒有改變」，他批評如果黨部如衙門，不如主動出擊；陳朝南反對市長提名採取全民調，「那樣黨就更不受重視，更被邊緣」，他強調自己不走派系，不會拿某方的利益與另一方交易。雖然他是商人，為黨輔選只有全力以赴。
曾經為馬英九、郝龍斌、連勝文抬轎，甚至大力支持過羅淑蕾，後來又出面批評她的陳朝南，自認自己只有「忠黨愛國」可形容。他說鍾小平是為自己的選舉才選主委，至於魏昇煌，人很熱心也給他很大的鼓勵，但他相信自己比魏更能勝任主委。
(中時)
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