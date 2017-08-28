偷拍300G性愛影片 富少臉書PO文：謝謝大家支持

李姓富少在臉書夸言，表示謝謝大家支持。（摘自臉書）

桃園24歲李姓富涉嫌破解學姐的手機，取得學姐與其前男友私密影片後上網散布，警方逮捕他時，還在他家中電腦、手機，查扣多達300GB容量的偷拍影片，內容為他和前女友、應召女郎的性愛過程。李上周獲交保，今天新聞傳出，他竟大言不慚在臉書PO文：「謝謝大家的支持，覺得我屌可以追蹤我沒關係！」

警方至李嫌住處搜索時，他一度懷疑警方身分，與員警起爭執，還打110要確認是否「假警察」。落網後更是毫無悔意，辯稱影片中的女子均知情，並非偷拍。

今天李嫌涉案新聞傳出時，李對友人說：「無所謂啦，又不是第一次被抓。」乖張的態度，連友人都覺得誇張。

(中時)