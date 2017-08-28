世大運》韻律體操女團摘銀寫紀錄

世大運韻律體操中華女子隊擊敗日本和俄羅斯摘下銀牌。(大專體總提供)

中華女子韻律體操隊28日晚間擊敗日本、俄羅斯等強敵，以32.000分摘銀，第一次成軍參賽就在團隊全能競賽項目寫下奪牌紀錄。

中華隊此次派出王心伶、龔芸、楊千玫、古妮臻與徐紫錡6人參賽，第一套在五環項目拿到17.050分，排名第二僅次於烏克蘭隊。第二套三球兩繩比賽獲得14.950分，全場排名第四，總計32.000分拿到彌足珍貴的銀牌。

烏克蘭隊33.550分拿到金牌，傳統強國俄羅斯由於在五環項目分數太低，最終僅以31.350分得銅。

(中時電子報)