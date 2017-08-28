殺手太多 菲律賓城市騎機車禁戴安全帽

騎機車要戴安全帽已是普遍的安全常識，但在菲律賓的達斯馬里那斯市（Dasmarinas City），因機車騎士殺人案件增加，當局規定民眾騎機車暫時不可以戴安全帽。

達斯馬里那斯市位於馬尼拉南方40公里，市議會上周通過決議，規定除了在主幹道外，騎機車不得戴安全帽及口罩，機車行駛速度也不得超過時速40公里。

本月21日至25日，達斯馬里那斯市發生5起機車騎士開槍事件，造成2人死亡、8人受傷。由於歹徒戴安全帽，監視器或目擊者都無法捕捉兇嫌相貌，犯案動機也仍在調查。

達斯馬里那斯市長巴爾札加28日在廣播節目上表示，當局必須在維護治安及保障騎士安全之間取得平衡，因此在主幹道騎車還是得戴安全帽。此外，禁戴安全帽只是暫時措施，治安問題解決後就會取消。

達斯馬里那斯市政府懸賞50萬披索（約台幣34萬元），緝捕機車殺人凶手。鄰近該市的城鎮也考慮實施相同措施，或規定機車騎士只能戴半罩式安全帽。由於菲國犯罪率偏高，馬尼拉市唐度區的1個貧民區也規定機車騎士進入社區時必需脫下安全帽。

(中時)