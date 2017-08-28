新莊工業原料行 2噸鹽酸不明原因外洩

新莊區安慶工業原料行貯存的鹽酸，今（28）日因不明原因外洩。（吳堂靖翻攝）

新莊區壽山路的安慶工業原料行貯存的鹽酸28日下午，因不明原因外洩，將近2噸的鹽酸流瀉到道路、溪流，員工發現後趕緊通報警消，目前已停止洩漏、無人受傷，警消目前仍現場管制並通報環保署環境事故處理小組（毒災應變隊）監測中，事發原因仍待進一步釐清。

警消表示，該工業原料行存放共10噸鹽酸，將近2噸、已回收1噸，事發原因仍待釐清。

(中時)