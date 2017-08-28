漂流木被掉包成資源回收物 嫌犯到案說明

漂流木遭竊，還被倒滿地的資源回收物。（楊明峰翻攝）

葉姓竊嫌夥同綽號「阿川」的男子，覬覦桃園市大溪區一處私人土地上的漂流木，先在桃園市八德區1家資源回收場，竊得1部抓斗車，7月22日晚間再開往大溪，傾倒車上原有的資源回收物後，再用抓斗偷竊該批漂流木。被害人隔天一看，發現整批漂流木被偷天換日成垃圾，氣得報警。

警方循線追查到葉嫌，葉嫌28日由律師陪同到案說明時，否認行竊，只承認載送阿川到八德，事後分到1萬2000元，漂流木贓物則由阿川載走。葉男訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦，全力追查贓物流向，並要追捕阿川到案。

(中時)