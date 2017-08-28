抹茶風當道～「辻利茶舖」全新商品風靡台灣！

「辻利濃茶卷」外層是鬆軟蛋糕搭配濃郁抹茶內餡品嚐，售價680元／條。（圖片提供／辻利茶舖）

新品「和風提拉米蘇蛋糕」加入2種抹茶製作蛋糕，為店內人氣商品．售價165元／片。（圖片提供／辻利茶舖）

「抹茶生乳酪蛋糕」結合抹茶餅乾、抹茶慕斯、抹茶果凍與北海道十勝乳酪製作，售價165元／片。（圖片提供／辻利茶舖）

喜愛抹茶消費者有福了！來自日本京都抹茶品牌「辻利茶舖」，9月1日起推出3款全新蛋糕與茶品，滿足老饕味蕾。

由總本家社長親自挑選上等抹茶為基底，融合日式傳統與西方經典，迸出新滋味，新品「辻利濃茶卷」將新鮮茶粉融合鮮奶油，佐以日式戚風蛋糕製作，鬆軟蛋糕體與抹茶清香在口中混合，苦中帶甜口感令人驚艷;人氣商品「和風提拉米蘇蛋糕」使用抹茶丸倉製作戚風蛋糕，入口濃郁茶味直衝腦門，搭配清爽馬茲卡彭起司，最後撒上台灣限定抹茶有台點綴;「抹茶生乳酪蛋糕」以抹茶餅乾為基底，夾入抹茶慕斯與抹茶果凍，中間融合北海道十勝乳酪。

全新茶飲系列，有小倉煎茶、炒立焙茶與松印玄米茶3種，精選鹿兒島優良茶葉，由專業日本茶鑑定士把關，帶給台灣消費者全新茶道體驗。

(中時)