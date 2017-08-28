颶風哈維癱瘓美國煉油業 燃料價格上漲

華爾街日報報導，上周末入侵美國德州的颶風哈維（Harvey）強度雖減為熱帶暴風，但大雨已造成美國煉油產能下滑15％。氣象預報估計，德州煉油重鎮在本周四前仍未脫離哈維暴風圈，令外界擔心燃料價格暴漲。

紐約商品交易所的汽油期貨價格在周一電子交易時段上漲5.7％，至每加侖1.7607美元。德州中級原油期貨價則在周一電子交易時段下跌0.4％至每桶47.69美元。

(工商)