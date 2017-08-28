815停電事故調查 行政院：中油SOP有強化空間

行政院今（28）日召開「815停電事故行政調查專案小組第3次會議」，經前2次專案小組會議分析探討，行政院表示，目前初步研判中油公司確實在設施軟硬體、標準作業程序及權責分工等均有強化空間，在內部控管方面，包括員工教育訓練、品質督導及現場監督等均有待落實。

調查小組委員關切815斷氣及停電事故起因、臨時搭接線拆除程序及主副電源轉換過程，並建議台電及中油應依輕重緩急就可改善部分，擬定短中長期目標，電力調度應納入風險管理，並增加系統彈性，加強組織管理機制。

行政院指出，為完整建立各環節的改善對策，專案小組後續將依中油公司及台電公司所提供的資料及現場重建狀況，提出事故原因、人員責任及改善建議，並儘速完成調查報告。

(工商)