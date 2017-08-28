太平仙女瀑布傍晚傳出大學生戲水溺水意外

暑假即將結束，卻傳出有大學生到太平公告危險水域仙女瀑布戲水溺水意外，就讀屏東科技大學19歲顏姓男大生，今（28日）下午1時和李姓和吳姓朋友一起到頭汴坑溪上游仙女瀑布戲水，未料下午4點多跳水後不見蹤跡，友人遍尋不著於傍晚打119求救，消防隊員在20分鐘後找到已無生命徵象的男大生，立即進行CPR並送醫搶救。

這起意外發生在已被公告為危險水域的汴坑溪上游仙女瀑布，男大生和兩名友人相約一起到此戲水，卻在一個蹤身跳水後失去蹤影；台中市消防局於傍晚5時01分獲報，立即出動車籠埔分隊9輛救護車、24人進入搜救，於5點24分找到這名男大生，但已無生命徵象，立即進行CPR並送醫搶救。

由於仙女瀑布地處偏遠，台中市太平警分局已派員到現場，釐清男大生溺水原因。

(中時)