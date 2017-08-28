世大運》眩暈症發作 詹詠然退出混雙準決賽
下午拿下世大運女雙金牌的詹詠然因身體不適，經醫生評估後放棄今晚的混雙4強賽，由對手日本組合晉級，詹詠然／謝政鵬則獲得銅牌。
羽球女隊教練李春秋出面接受媒體採訪時表示，詹詠然前幾天自美國匆匆趕回比賽，受到時差、炎熱氣候的影響，加上連日比賽體力下滑，導致眩暈症發作，需要多休息。但對於準備爭金的謝政鵬確實是不小的打擊，李春秋說：「聽到她退賽，謝政鵬當場臉色鐵青。」不過後來是由謝政鵬對觀眾宣布退賽的消息。
也有傳聞詹詠然想儘快參加美網賽，因此放棄混雙賽，但李春秋不願朝這方面猜測。僅惋惜的表示，好不容易說服謝政鵬、詹詠然一起參賽，最後卻是這樣的結局，真的太可惜、也太不完美了。
(中時電子報)
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