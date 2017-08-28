威力球頭彩得主住家 美警方加強巡邏

居住在麻省奇科皮市的萬茲耶克（Mavis L. Wanczyk）上周1注獨得7.587億美元威力球頭彩，但由於彩金金額實在太鉅大，當地警局擔心可能引來有心人的覬覦，而加強萬氏居家附近巡邏，並讓她知道警方會注意她的人身安全。

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