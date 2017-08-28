血汗勞動契約！9家醫院濫用違約金條款
新北市勞工局針對市內11家醫療院所進行勞檢，發現有9間醫院自行擬定的定型化勞動契約，違反相關規定，企圖用違約金降低護理師離職意願，有醫院更明訂工作未滿1年要賠償6萬元，對此，勞動檢查處長胡華泰表示，「違約金不是雇主說的算！」限期1個月內改善。
勞檢處針對亞東醫院、淡水馬偕醫院、市立聯合醫院、恩主公醫院、雙和醫院、台北慈濟醫院、汐止國泰醫院、台北醫院、永和耕莘醫院、中英醫院及仁愛醫院進行勞動檢查，稽查發現9家醫院自擬的定型化勞動契約，僅有市立聯合醫院及中英醫院合乎規定。
勞工局表示，9家違反勞基法的定型化勞動契約中明訂，「未達最低服務年限」、「未依規定期間預告離職」及「未辦理離職手術」，都有一定金額的違約金，這些都是勞基法所不允許的。
亞東醫院合約中明訂，服務未滿合約期限一半者，要賠償2個月薪水，未依規定預告離職者，要賠償預告期間的全薪，未辦理離職手續，要賠償3個月全薪，且違約離職者的離職單須加註「違約離職」。
台北慈濟醫院設有最低服務年限，護理人員服務未滿2年，行政人員服務未滿1年，未依規定離職者，都須賠償1個月全薪。
另外，馬偕醫院約定「未依規定期間繳回連帶保證人同意書者，視為自動離職，並不得要求薪資或其他補償」條款，已明顯違反勞基法規定，屬無效；仁愛醫院明訂工作未滿1年須賠償6萬元。
勞檢處長胡華泰表示，醫院訂定違約金條款，基於「人力運用」考量，目的在減少勞工離職率，但雇主應自行承擔的經營風險，不該將風險轉嫁給勞工負擔，雇主逕自扣除勞工薪資已違反勞基法第22條第2項規定，可處2萬至100萬元罰鍰。
(中時)
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