颶風哈維癱瘓美國能源心臟 災損估達240到400億美元
美國德州50年來所遭遇的最強颶風「哈維」（Harvey），在美國第四大都會區暨能源走廊心臟地帶的休士頓市，造成史無前例的重大災情。彭博社援引研究公司Enki Research災害模型分析師Chuck Watson的預測指出，哈維造成的經濟成本可能高達240億美元。所估災損包括洪水對勞動力、電力設施、運輸以及支撐該地區能源部門的其他領域造成的衝擊。若此數據準確，則哈維釀成的災損將在美國歷史排到第八位。
而CoreLogic甚至更悲觀地預測，潛在損失可能會高達400億美元。
(中時)
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