世大運》鄭怡靜一吐怨氣 勝羅馬尼亞晉桌球女單4強！

2017世大運桌球單打今(28日)開戰，女將鄭怡靜過了首輪預賽後，接著2場雖連克北韓和南韓選手，但贏得都不輕鬆，不過最後8強賽面對羅馬尼亞選手，她威風八面連拿4勝，挺進4強賽，她彷彿一吐怨氣般，贏球後振臂吶喊，「直到拿下最後1球，才發現原來自己能做得到！」

鄭怡靜世大運先在女子團體賽準決賽，目送南韓晉級決賽，接著混雙16強輸掉，昨雙打和陳思羽搭配，又輸給日本組合，一路走來打得並不順。教練鄭品薇坦言，屢次的失利，讓鄭怡靜今天賽前相當緊張，「但我告訴鄭怡靜，只要喊出來、動起來，放開去打，勝利一定是妳的。」

到今天單打，鄭怡靜挺過預賽後，面對曾於混雙交手過的北韓選手金南海，一度處0比2絕對落後，鄭品薇沒有多說，仍不斷要鄭怡靜放開去打。最後鄭怡靜上演絕地大逆轉，以4比3拿下勝利；氣勢打出來的她，16強賽面對南韓的李恩惠，再以4比2勝出。

連打了3場比賽，鄭怡靜身體已經累積不少疲勞，但她堅持了下來，漂亮搶到晉級4強的門票。鄭怡靜坦言，女團沒拿牌當下，她情緒很低落，且打到現在，右肩、膝蓋都有些小傷出現，「能堅持到現在，很感謝長庚和國訓的醫療團隊，更感謝觀眾的加油，讓我們有在家比賽的感覺。」

儘管中華隊女單派5人參戰，最後僅鄭怡靜晉4強，但鄭品薇認為，陳思羽打8強時氣勢不太夠，鄭先知則因接北韓金頌伊的削球，右肩出現狀況，不過5名選手狀況都不錯。鄭怡靜明天四強將與金頌伊交手，她雖備感壓力，「但都打到四強了，一定會堅持下去，全力以赴！」

(中時電子報)