惡富少性侵偷拍如翻版李宗瑞 估至少15人受害

台北市警方接獲一名女子報案，說桃園一名李姓富少竊取他手機內的私密影片，不只上網散布還出言恐嚇，警方到他家搜索，意外發現他電腦有多名女子的偷拍影片，內容大多是她誘騙女性友人到家中遭到性侵的過程，警方還發現甚至有人遭到餵毒性侵，還可能有未成年少女在內，初步清查已經有15名女子受害。

李姓富少日前因為妨害自由遭到通緝，被抓了還囂張嗆警，就連進了警局還自拍影片，完全不當一回事。八月初又因為一名女子發現自己手機內的私密影片遭到李姓富少竊取，警方搜索意外發現他雲端硬碟裡藏有300G偷拍自己和其他女性的私密影片。

惡富少性侵偷拍如翻版李宗瑞 估至少15人受害

性侵又偷拍，李姓富少手法宛如李宗瑞翻版，當時李宗瑞是在夜店搭訕、撿屍性侵，女子大多意識不清，但是李姓富少專找女性友人約到家中趁機性侵，被害人大多意識清醒極力反抗，已經涉犯妨害秘密與妨害性自主等罪，由於許多被害人都不知道被拍，警方也呼籲曾經和李姓富少接觸過的女子勇於站出來，別讓這樣的惡富少持續伸出狼爪。

(中天)