南投檢警暑假緝毒 逮300餘人
暑假近尾聲，南投地檢署為使學子遠離毒害，8月21日至25日執行「偏鄉掃毒」及「查緝毒品專案行動」，依照轄區狀況，指揮轄內司法警察機關針對轄內毒品中小盤藥頭、偏鄉之毒品及少年藥頭等各類毒品犯罪展開大力掃蕩，並貫徹法務部「斷根溯源」之毒品防制政策，以阻絕販毒通路，遏制新興毒品氾濫，維護民眾安全的生活環境。
該專案期間，南投地檢署檢察官及南投縣政府警察局運用傳統之偵查技巧，就已經監控成熟之販賣毒品案件同步發動查緝，並特別鎖定草屯地區所查獲之吸食或持有毒品人口進行偏鄉掃毒。
並將其相關個人基本資料及往來情資、購毒網絡等資料，運用高檢署建置之毒品資料庫，進行大數據分析出販毒集團，進而由本署林渝鈞檢察官指揮南投縣政府警察局刑警大隊同步搜索查緝。
專案期間共緝獲2名藥頭、9名藥腳等集團成員，並向法院聲請羈押1名藥頭獲准，另1名則由法院具保。
另該署指揮南投縣政府警察局動員數百警力，向法院聲請71張搜索票，針對毒品人口經常活動場所及青少年經常聚集易滋事之場所、網咖、KTV、汽車旅館等特定目標同步實施搜索或臨檢，全面掃蕩毒品犯罪。
主任檢察官吳怡盈及主任檢察官黃政揚為激勵司法警察發揮團隊戰力查緝，更於8月24日分別親赴南投縣政府警察局草屯分局及埔里分局等毒品犯罪較嚴重之重點分局，與草屯分局婁自強分局長、埔里分局潘金葉分局長及各該分局偵查隊長、小隊長等幹部當面討論毒品偵辦策略並交換意見。
南投地檢署表示，累計從7月1日暑期開始迄今，共指揮司法警察查獲31名販賣及轉讓毒品之藥頭、260名施用毒品之人口及38名持有毒品之人及大量毒品、吸毒或販賣工具，避免因毒品衍生之財產犯罪發生，有效維護社會治安，保障民眾生活環境安全。
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(中時)
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