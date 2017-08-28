《稍息立正我愛你》、《三生三世十里桃花》收視傳佳績
曾之喬、邱勝翊（王子）、以綸、許光漢等人主演，中視周日晚間10點首播的《稍息立正我愛你》佳績頻傳，8月27日播出的第五集，20-44歲族群收視1.54，女性收視更高達1.75，再創新高。
最受觀眾歡迎的二段劇情，分別是「鍾少曦」曾之喬失戀被閨密取笑，爆出失戀金句：「趕快找另一個男生來喜歡就好啦！」以及「少曦」回家後在浴室走廊上遇到剛剛洗好澡的「顏力正」王子，煩得想趕他走：「哎呀！我要去思考我人生未來的走向！」
收視告捷，中視、東森為了回饋觀眾，9月2日周六舉辦兩場見面會，曾之喬、邱勝翊、黃心娣、許光漢、章廣辰下午1點先在台北三創中心舉行VIP粉絲見面會，當天晚上7點原班人馬將趕到台中，在中友百貨1F舉辦粉絲見面會。
中視周間全台首播的《三生三世十里桃花》也在上周五（8月25日）平均收視1.05，收視最高曾達1.17，20-44歲女性族群收視也創新高為1.54，而最高收視落在「素錦」楊冪終於要嫁給「夜華」趙又廷的劇情，「素錦」癡愛「夜華」卻被拒，還被「夜華」一劍刺死，故事的意外發展，令人驚訝又唏噓。
(旺報)
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