男70分鐘搶3超商1加油站 高雄投案

半夜在70分鐘內持改造槍連搶三家超商一家加油站，蔣姓鐵工師傅4日自動投案。（警方提供）

台南市24日凌晨2時55分起，70分鐘內連續發生4起機車騎士強盜案，蔣姓男子因欠下賭債又缺錢，心一橫，乾脆持槍連搶3家超商與1家加油站，得手4萬2000元，在加油站行搶時遭員工質疑他拿假槍，順勢開槍示威，警方連日查緝，他盤纏用盡見無處可躲，在高雄投案。

(中時)