新中橫115.5K晚間7點完成搶修 29日清晨恢復通車
台21線省道指標115.5K信義鄉望高寮路段，今(28)日清晨坍方，信義到塔塔加之間交通完全中斷，公路總局原計畫下午搶通，但因災點規模不小且持續有落石，直至剛才晚間7點才清理完畢；該路段常態實施夜間封閉，天亮前若未再有較大規模落石，明晨7點將恢復通車。
台21線省道自水里頂崁到塔塔加路段，俗稱為新中橫公路，該路段沿線多處地質不穩定，尤以指標115至117K遇雨常坍。昨天災點，在上月30日尼莎及海棠颱風來襲時，也發生大規模坍方，搶修時經2次延時，整整晚了3天才搶通。
公路總局信義工務段副段長廖瑞仕表示，今天災點坍方的土石量原估為1500立方公尺，但因持續有新的土方和石塊掉落，後續勘查坍方量上修為2000立方公尺，著眼於人員安全，晚了5個鐘頭才完成土石清理工作。
他提醒民眾，山區天候與路況充滿不確定變數，如非必要請勿進入山區道路，並隨時留意公路兩側設立之公路資訊看板所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統及收聽警廣路況廣播。
(中時)
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